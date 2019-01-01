قمة لميركوسور لتسريع تطبيق اتفاق تجاري مع الاتحاد الأوروبي

يجتمع رؤساء التكتل اقتصادي في أمريكا اللاتينية(ميركوسور) في الأرجنتين أمس الأربعاء، لمناقشة إمكانية التنفيذ السريع لاتفاقية التجارة الحرة الأخير مع الاتحاد الأوروبي.

وتعد القمة التي تعقد في مدينة سانتا في الأرجنتينية الأولى للدول الأربع الاعضاء في ميركوسور منذ أن اتفقت مع الاتحاد الأوروبي في أواخر يونيو على إنشاء سوق يضم حوالي 800 مليون شخص.

ويجب طرح الاتفاقية على الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وميركوسور للتصديق عليها، وهذا الأمر قد يستغرق ما يصل إلى عامين.

وأفادت صحيفة "كلارين" اليومية أن الأرجنتين والبرازيل، اللتين ساعدتا في دفع الصفقة إلى الأمام ، تقترحان سريان مفعول جزء الاتفاقية مؤقتًا قبل التصديق عليه لكي تنطلق عملية التجارة الحرة.

وتجمع القمة الرئيس الأرجنتيني موريسيو ماكري والبرازيلي جاير بولسونارو والأوروجواي تاباري فاسكويز وماراجو عبدو بينيتيز من باراجواي، بالإضافة إلى زعماء البلدين المنتسبين إلى ميركوسور وهماإيفو موراليس من بوليفيا وسيباستيان بينيرا من شيلي.

وبالإضافة إلى اتفاق التجارة مع الاتحاد الأوروبي، فإن من المتوقع أن يناقش الزعماء خططًا لاتفاقيات مماثلة مع رابطة التجارة الحرة الأوروبية ،التي تضم النرويج وسويسرا وأيسلندا وليختنشتاين ، بالإضافة إلى كندا وكوريا الجنوبية.

كما أعربت الأرجنتين والبرازيل عن اهتمامهما بإنشاء منطقة تجارة حرة مع الولايات المتحدة.

كما يتضمن جدول أعمال القمة الأزمة في فنزويلا، التي تم تعليق عضويتها في ميركوسور بسبب انتهاكات حقوق الإنسان المزعومة هناك.

وليس من المتوقع اتخاذ قرارات ملموسة، باستثناء إلغاء رسوم خدمة التجوال بين بلدان ميركوسور.