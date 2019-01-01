موجة استقالات جماعية تضرب حزب أردوغان

أفادت وسائل إعلام تركية، اليوم الخميس، بأن عددا من أعضاء حزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان استقالوا جماعيا بعد الهزيمة في الانتخابات المحلية.

وذكرت صحيفة "زمان" التركية أن "مصادر مطلعة على كواليس حزب العدالة والتنمية أكدت استقالة 89 عضوا من فرعه في مدينة غازي عنتاب جنوب تركيا".

وأضافت الصحيفة المعارضة أن "الاستقالات المتتالية داخل حزب العدالة والتنمية بدأت تظهر عقب إعلان وزير الاقتصاد السابق، علي باباجان استقالته من العضوية التأسيسية في الحزب، وانتقاد سياسته، والكشف عن تحركاته لتأسيس حزب خاص به".

كما افادت صحيفة يني تشاغ التركية بأن "خسارة حزب العدالة والتنمية رئاسة بلدية غازي عنتاب في جنوب تركيا، في انتخابات 31 مارس الماضي، تسببت في استقالة 89 من أعضاء الحزب في المدينة بشكل جماعي".

وأشارت إلى أن "الأعضاء المستقيلين أبدوا رغبتهم في الانضمام إلى الحزب الجديد"، وأن "الرئيس التركي السابق عبد الله جول، الذي يؤيد علي باباجان، يجري لقاءات واجتماعات مع رموز داخل الحزب في المدينة من أجل تنظيم صفوف الحزب الجديد".

ومن شأن هذه الخطوة أن تشكل ضربة سياسية قوية لأردوغان الذي تعرض الشهر الماضي لهزيمة مؤلمة في الانتخابات المحلية في إسطنبول بعدما سيطر عليها لنحو ربع قرن، وفقا لموقع قناة "الحرة" الأمريكية.