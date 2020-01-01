تسجيل 1009 إصابات جديدة بكورونا المستجد في إسرائيل والوفيات تناهز الـ400 حالة

أعلن مركز المعرفة والمعلومات الإسرائيلي لمكافحة فيروس "كورونا المستجد"، تسجيل 1009 إصابات جديدة بالفيروس؛ ليصل بذلك العدد الإجمالي الذي تم الإبلاغ عنه خلال عطلة نهاية الأسبوع إلى 2608 حالات مؤكدة.

وأكد مسؤولو الصحة، حسبما أوردت صحيفة "يديعوت آحرونوت" الإسرائيلية عبر موقعها الإلكتروني، اليوم السبت - أن حصيلة الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس في إسرائيل تناهز الـ 400 حالة، عقب تسجيل ستة وفيات جديدة.

وذكر المركز في تقرير له: "أن 398 مريضًا توفوا جراء مضاعفات تتعلق بالإصابة بـ(كوفيد-19)".

يُذكر أن عدد الإصابات الراهنة بفيروس كورونا المستجد في إسرائيل، ارتفع إلى 27 ألفا و402 شخص من أصل 49 ألفا و45 شخصا تم تسجيل إصابتهم منذ بدء تفشي المرض.