 سانا: مقتل شخص وإصابة آخر في انفجار عبوتين ناسفتين بدمشق - بوابة الشروق
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سانا: مقتل شخص وإصابة آخر في انفجار عبوتين ناسفتين بدمشق

هديل هلال
نشر في: السبت 18 يوليه 2020 - 8:13 م | آخر تحديث: السبت 18 يوليه 2020 - 8:13 م

أعلنت وكالة الأنباء السورية «سانا»، مساء السبت، مقتل شخص وإصابة آخر بانفجار عبوتين ناسفتين، بالقرب من جامع أنس بن مالك بمنطقة نهر عيشة بدمشق.


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