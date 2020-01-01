سانا: مقتل شخص وإصابة آخر في انفجار عبوتين ناسفتين بدمشق

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أعلنت وكالة الأنباء السورية «سانا»، مساء السبت، مقتل شخص وإصابة آخر بانفجار عبوتين ناسفتين، بالقرب من جامع أنس بن مالك بمنطقة نهر عيشة بدمشق.