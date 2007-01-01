الإسكان: اعتماد أكثر من 32 مليار جنيه لمشروعات المياه والصرف الصحي

قال نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية للبنية الأساسية الدكتور سيد إسماعيل، إن الدولة، مُمثلة في وزارة الإسكان، تولي اهتماماً كبيراً لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي للحفاظ على البيئة، وصحة المواطن المصري، حيث تم اعتماد ما يزيد على 32 مليار جنيه للعام المالي الحالي (20/21) وذلك للمشروعات التي تقوم بتنفيذها الجهات التابعة للوزارة شاملاً أعمال التشغيل والصيانة للشبكات والمحطات القائمة.

جاء ذلك خلال مشاركة نائب الوزير في اجتماع مع خبراء مياه الشرب والصرف الصحي بالمجلس الاستشاري المصري الهولندي لمشروعات إدارة المياه.

واستعرض الدكتور سيد إسماعيل ، خلال الاجتماع ، رؤية قطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحي بوزارة الإسكان، والموقف الحالي للمشروعات المختلفة بمجال مياه الشرب والصرف الصحي وترشيد الاستهلاك، وتحلية مياه البحر.

وتم خلال الاجتماع تبادل الخبرات بين الجانب المصري والجانب الهولندي فيما يتعلق بالتكنولوجيات الحديثة لمعالجة مياه الصرف الصحي، ومعالجة الحمأة الناتجة، وسُبل الاستفادة منها في توفير الطاقة، وفقاً لأحدث التقنيات العالمية وخاصة بالمناطق الريفية.

وأوضح نائب وزير الإسكان للبنية الأساسية أن الاجتماع يأتي في ضوء الاتفاقية المبرمة بين جمهورية مصر العربية وهولندا بشأن التعاون الفني والتي صدر بشأنها قرار وزارى رقم 143 لسنة 2020.