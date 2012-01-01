إطلاق مبادرة اليوم المحلى للبيئة بالعريش

أطلقت جمعية حقوق المرأة السيناوية بشمال سيناء، مبادرة (اليوم المحلى للبيئة)، وذلك فى إطار المبادرة الرئاسية (اتحضر للأخضر) وذلك تحت رعاية محافظ شمال سيناء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة.

حضر فعاليات إطلاق المبادرة: رئيس مركز ومدينة العريش ماجد محمد أحمد، رئيس حى المساعيد أحمد أنور، رئيس مجلس إدارة جمعية المرأة السيناوية سوسن حجاب، مدير الجمعية إبراهيم سالم ، عضو هيئة التدريس بجامعة العريش الدكتور عبد الكريم الشاعر، ومسئول التثقيف والإعلام الصحى بمديرية الصحة محمد صلاح فرج.

بدوره، قال إبراهيم سالم المدير التنفيذى للجمعية إن المبادرة بدأت بندوة للتوعية بأهمية الحفاظ على البيئة وتكريم عمال النظافة ومنحهم شهادات التقدير، تقديرا لجهودهم فى المحافظة على نظافة أحياء وشوارع مدينة العريش.

وأشار إلى أن المبادرة تتضمن أيضًا زراعة الأشجار، اليوم الأحد، بحى المساعيد، وذلك بالتنسيق مع مديرية الشباب والرياضية تحت شعار ( إزرع شجرة خلى البيئة خضرة).