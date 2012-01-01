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بارك مروان محسن، مهاجم الأهلي، لجماهير فريقه بعد الفوز بلقب دوري أبطال إفريقيا مساء السبت.

وتوج الأهلي بلقب دوري أبطال إفريقيا بعد الفوز على كايزر تشيفز في المباراة النهائية بنتيجة 3-0، في اللقاء الذي احتضنه ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء.

وكتب مروان محسن عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك": «الحمدلله البطولة الثانية على التوالي مبروك لجماهير النادي الأهلي.. العاشرة في الجزيرة».

وحصل مروان محسن مع النادي الأهلي على لقبين لبطولة دوري أبطال إفريقيا في الموسم الماضي أمام الزمالك والنسخة الحالية من كايزر تشيفز.