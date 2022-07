غادرت شركة ماكدونالدز روسيا وأغلقت فروعها بعد رد الفعل الغربي ضد الحملة العسكرية لموسكو في أوكرانيا، والتي تضمنت كثير من العقوبات الاقتصادية التي فرضت على روسيا، وباعت الشركة جميع المطاعم التي تمتلكها لمرخص محلي في مايو الماضي.

وبدأت سلسلة مطاعم جديدة في الافتتاح تحت الاسم الجديد Vkusno & tochka ، أو"Tasty and that's it" في منتصف يونيو الماضي، وقال الرئيس التنفيذي أوليج باروبيف لـ"رويترز" إن السلسلة باعت ما يقرب من 120 ألف برجر في يوم الافتتاح، وأكد المٌلاك الجدد على أنه سيتم الحفاظ على معايير الجودة العالية وتحسينها وأن المستهلكين لن يلاحظوا فرقًا كبيرًا.

صرح باروبيف لقناة RBC TV الرسمية في روسيا: "جميع منتجي هذا النوع من البطاطس رفضوا بيع المنتج لروسيا، والمصانع في كل من البلدان الصديقة وغير الصديقة التي تنتج البطاطس المقلية تنتمي إلى خمس أو ست شركات كبرى، يقع مقرها الرئيسي في دول غير صديقة وبالتالي رفضت إمدادنا".

وأشار أيضاً إلى ضعف الحصاد الروسي للبطاطس وصعوبة استيراد السلعة بسبب اضطرابات سلسلة التوريد، مما أدى إلى أزمة في مطاعم أخرى ونقص تقديم البطاطس في قوائم الطعام لها.

كما ذكر موقع "fortune" إلى أن حصاد عام 2021 من البطاطس يعاني من ضعف شديد وهو ما أدى إلى هذه النتيجة، ولكن تحاول وزارة الزراعة الروسية التدخل لحل الأزمة، حيث صدر بيان لها تؤكد على توافر البطاطس وأنه لا حاجة لاستيراد المنتج.

وقد أغلقت فروع ماكدونالدز وغادرت روسيا تماماً بعد 30 عاماً من التواجد على الأراضي الروسية، بدأت سلسلة الإغلاق من شهر مارس العام الجاري، وتم إغلاق 850 فرعاً ثم كانت النهاية في مايو، بحسب شبكة BBC .

كان افتتاح أول مطعم لماكدونالدز في موسكو في عام 1990 بعد عام واحد على انهار الاتحاد السوفيتي وفتحت روسيا اقتصادها أمام شركات عديدة من الغرب.

وقال كريس كيمبزينسكي الرئيس التنفيذي لماكدونالدز: " قد يجادل البعض بأن توفير الوصول إلى الغذاء والاستمرار في توظيف عشرات الآلاف من المواطنين العاديين هو بالتأكيد الشيء الصحيح الذي ينبغي عمله، لكن من المستحيل تجاهل الأزمة الإنسانية التي سببتها الحرب في أوكرانيا ومن المستحيل تخيل شعارنا - الأقواس الذهبية - يمثل نفس الأمل والوعد الذي قادنا لدخول السوق الروسية قبل 32 عامًا."

يأمل الروس أن تُحل أزمة البطاطس مع بداية فصل الخريف وحصاد محصول جديد من المنتج، الذي يمثل أهمية كبيرة على قوائم أطعمة كثير من المطاعم.

وهذه الأزمة كان متنبأ بها من شهر فبراير 2022، حيث صرح أليكسي مايوروف، رئيس لجنة مجلس الاتحاد لسياسة الأغذية الزراعية والإدارة البيئية بأن مؤشرات الاكتفاء الذاتي للسوق الزراعي الروسي من بذور البطاطس وبنجر السكر تقترب من الكارثة، بحسب موقع " agroberichtenbuitenland".

وفقًا لمايوروف، انخفضت حصة بذور الانتقاء المحلي في الحجم المزروع للبطاطس في عام 2021 مقارنة بعام 2020 من 8.8 إلى 8.7 %.

كما أن زيادة قدرة معالجة البطاطس في روسيا بنسبة 50٪، وانخفاض إنتاج الدرنات في المزارع الخاصة وانخفاض الغلال بسبب الجفاف يهدد بنقص الدرنات المحلية للمستهلكين، ولمواجهة المشكلة في عام 2022 من المخطط زيادة مساحة زراعة البطاطس بمقدار 20 ألف هكتار في القطاع المنظم.