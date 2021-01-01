محمد بن زايد عن زيارته لباريس: فرنسا صديق وحليف استراتيجي

عبر الرئيس الإماراتي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، عن سعادته بالزيارة التاريخية التي يجريها للعاصمة الفرنسية باريس، اليوم الاثنين.



وقال ابن زايد على في تغريدة عبر موقع "تويتر": "فرنسا صديق وحليف استراتيجي لدولة الإمارات، وقد تميزت علاقاتنا التاريخية بالمواقف الثابتة والتعاون المثمر في العديد من المجالات".



وأضاف: ""واليوم أعبر عن سعادتي بزيارة باريس العريقة ولقاء صديقي الرئيس إيمانويل ماكرون... ماضون في تعزيز هذه العلاقات نحو آفاق أكثر تنوعاً ونمواً وازدهارا".



ووصل الرئيس الإماراتي، اليوم الاثنين، إلى العاصمة الفرنسية باريس، في أول زيارة خارجية له منذ توليه منصبه في شهر مايو الماضي.



وكان في استقبال ابن زايد لدى وصوله قصر الإليزيه، الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون وزوجته بريجينت ماكرون.



وجرت للرئيس الإماراتي مراسم استقبال رسمية لدى وصول موكبه إلى ساحة متحف الجيش الفرنسي الوطني في "قصر ليزانفاليد" في العاصمة الفرنسية باريس، حيث كان في استقباله وزير الدفاع الفرنسي، سباستيان لوكونور، ترافقه مجموعة من الخيالة التابعة للحرس الجمهوري الفرنسي ودراجات نارية استعراضية ترحيبا بزيارة ابن زايد.