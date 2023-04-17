دعا مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، الصادر بحقه قرار بالعزل من منصبه، أعضاء الجمعية العمومية للقلعة البيضاء ووسائل الإعلام لحضور مؤتمر صحفي مساء الخميس القادم.

وقال منصور في تصريحات عبر قناة ناديه: «الأعضاء في النادي لا يعانون من أي أزمة، ويوم الخميس، سأنظم مؤتمرا صحفيا للحديث عن كل شيء يحدث داخل النادي، وانتظرت حتى نهاية مباريات الفريق في الدوري».

وأضاف: «من حق جماهير الزمالك تشعر بالحزن بسبب تراجع نتائج الفريق، ولكن كيف سنحصل على البطولات، والنادي لا يوجد به أموال للتعاقد مع صفقات قوية، أموال النادي محجوز عليها في البنوك».

وتابع منصور: «يوم الخميس بدعو جميع الزملكاوية للحضور، هذا النادي ليس ملك لي، ولازم كله يشترك معانا في المسؤولية، وهوضحلك الوضع المالي الحالي للنادي».

وواصل: «الزمالك غير قادر حاليًا على التعاقد مع أي صفقة بسبب الأزمة المالية، إزاي الجماهير تطلب مننا نتعاقد مع إمام وبنشرقي!!».

وأكمل: «في المؤتمر الصحفي سأوضح الوضع المالي لنادي الزمالك، ومقارنات بين فترة رئاستي وفترة تواجد اللجان المعينة، ومش هصطدم بالجماهير نهائيا».

وأتم: «الدولة منحت اللجنة المؤقتة 100 مليون جنيه من فلوس الشركة الراعية، ومن ثم تم الحصول على قرض بـ 70 مليون أيضًا، بالإضافة إلى التعاقد مع شركة راعية بـ 400 مليون، ونحن لم نحصل أي دعم حتى الآن».