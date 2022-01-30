أردوغان يهدي محمد بن سلمان سيارة توج المصنوعة في تركيا

أهدى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان سيارة «توج»، المصنوعة محليا في تركيا.



وقالت وكالة «الأناضول» التركية، إن أردوغان قدم السيارة ذات اللون الأبيض لابن سلمان عقب لقائهما الثنائي وترؤسهما للمحادثات على مستوى الوفود في قصر السلام بمدينة جدة، مشيرة إلى أن الزعيمين تفحصا السيارة لفترة في ساحة القصر.



وبحث ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، في وقت مبكر من صباح اليوم، مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الجهود المبذولة تجاه الأوضاع الإقليمية والدولية.



وقالت وكالة الأنباء السعودية «واس»، إن ولي العهد والرئيس التركي استعرضا خلال اللقاء الذي جرى بينهما في الديوان الملكي في قصر السلام بجدة أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين، وآفاق التعاون المشترك وفرص تطويره في مختلف المجالات، بالإضافة إلى بحث مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية والجهود المبذولة تجاهها.



وشهد ولي العهد السعودي والرئيس التركي مراسم توقيع عدد من الاتفاقيات الثنائية بين البلدين، بينها مذكرَة تفاهم للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية تركيا في مجال الطاقة.