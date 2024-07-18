شهيدان و7 إصابات و4 أطفال مفقودين في قصف للاحتلال على مخيم البريج

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استشهد فلسطينيان، صباح اليوم الخميس، وأصيب 7 آخرين بجروح، و4 أطفال مفقودين في قصف الاحتلال الإسرائيلي لمنزل في مخيم البريج وسط قطاع غزة.

وأوضح مراسل وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، بأن الاحتلال استهدف منزلاً يعود لعائلة الطهراوي في مخيم البريج، حيث نقل شهيدان و7 إصابات إلى مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح.

وأشار إلى أن طواقم الإسعاف نقلت أيضا 7 إصابات بينهم أطفال وامرأة إلى مستشفى العودة بعد قصف الاحتلال لشقة سكنية في برج الاتحاد بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

كما قصفت طائرات الاحتلال بصاروخين أرضا زراعية في محيط مركز شرطة معسكرات الوسطى، جنوب المخيم، وأرض زراعية شمال مدينة دير البلح.

ولفت إلى أن مدفعية الاحتلال قصفت منازل المواطنين شرق مدينة خانيونس، والمناطق الغربية والشرقية من مدينة رفح.



