نقيب المهن التمثيلية: واقعة وفاة تامر ضيائي قيد التحقيق في النيابة العامة

قال أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، إنّ واقعة وفاة الفنان تامر ضيائي قيد التحقيق في النيابة العامة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «يحدث في مصر» الذي يُقدمه الإعلامي شريف عامر، عبر شاشة «mbc مصر»، مساء الأربعاء، أن زوجة ضيائي كانت تحصل على جرعة من العلاج الكيماوي بأحد المستشفيات، حيث جمعته مشاجرة مع أحد أفراد الأمن.

وأوضح أن هناك أكثر من سيناريو بخصوص ما حدث، مؤكدا أن النيابة العامة ستتوصل إلى الحقيقة كاملة وستعلن عنها.

وأشار إلى أن ضيائي كان مريضا في الفترة الأخيرة، وكان قد طلب منه أن يرسل له عنوان منزله للجلوس معه، موضحا أنه ظن في البداية أن ضيائي توفي إثر مرضه، قبل أن يعلم بالواقعة التي جرت أمام المستشفى.

وأفاد بأن هناك فريقًا من المحامين من أبناء النادي سيتولون القضية، ولن يتركوا حقا للفنان الراحل، مشددا في الوقت نفسه على احترام تحقيقات النيابة العامة والثقة الكاملة في القضاء.

ونوه بأن هناك حالة كبيرة من الصدمة في الوسط الفني بعد وفاة ضيائي، وتسود حالة من الحزن الشديد على رحيله.







وفي وقت سابق من الأربعاء، تمكن رجال مباحث القاهرة، من القبض على فرد أمن بمستشفى أورام الثدي في التجمع الأول؛ إثر نشوب مشاجرة بينه وبين الفنان المسرحي تامر ضيائى والتي توفي الأخير إثرها.

وكشف مصدر أمني، أن الواقعة بدأت عندما توجه الفنان تامر ضيائي إلى مستشفى أورام الثدي التابعة لجامعة القاهرة، والموجودة بمنطقة التجمع الأول برفقة زوجته حيث تتلقى العلاج الخاص بها، وعند وصولهما إلى المستشفى حاول الفنان تامر ضيائي الدخول قبل الميعاد المحدد لهما؛ ولكن فرد الأمن المسئول منعه من الدخول؛ فصفع فرد الأمن على وجهه؛ مما دعا الأخير إلى رد الصفعة للفنان تامر ضيائي.

وأشار المصدر في تصريحات خاصة لـ"الشروق"، إلى تدخل بعض الأشخاص "شهود العيان"، وفض المشاجرة بين الفنان تامر ضيائي وفرد أمن بوابة مستشفى أورام الثدي؛ وغادر الفنان تامر ضيائي البوابة بعد حدوث المشاجرة وأثناء توجهه إلى إحدى البوابات الأخرى أصيب بحالة إغماء وبالكشف عليه تبين وفاته.

كانت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة، تلقت بلاغًا من شرطة النجدة بالقاهرة يفيد بوفاة الممثل المسرحي تامر ضيائى أمام مستشفى أورام الثدي التابعة لجامعة القاهرة بمنطقة التجمع الأول.

وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن لمكان الواقعة وتبين نشوب مشاجرة بين المتوفي وفرد أمن بوابة المستشفى بسبب محاولة المتوفي الدلوف إلى المستشفى رفقة زوجته التى تعانى من مرض سرطان الثدى قبل الميعاد المحدد لها؛ فحدثت مشادة كلامية ومنعه فرد الأمن وتطورت الواقعة إلى مشاجرة وحاول الدخول لكن فرد الأمن منعه، حيث نشبت مشادة كلامية تطورت لمشاجرة، وتوفى على إثرها الممثل المسرحي تامر ضيائي.

وتم ضبط فرد الأمن، وعرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيق في الواقعة.