المزمار والتنورة يفتتحان موسم دعاية مرشحي الشيوخ بجنوب سيناء وسط حضور قبلي

انطلقت اليوم الجمعة فعاليات الدعاية الانتخابية لمرشحي مجلس الشيوخ بمحافظة جنوب سيناء، باحتفالية شعبية في منطقة مجرى السيل بمدينة دهب، تضمنت عروض المزمار والطبل البلدي والتنورة، في إطار الحشد الجماهيري لدعم أحد المرشحين، وسط حضور من شيوخ وعواقل القبائل البدوية من مختلف مدن المحافظة.

ويخوض انتخابات مجلس الشيوخ بالمحافظة مرشحان فقط على النظام الفردي، هما: موسى فراج موسى حميد، ممثل حزب مستقبل وطن ويحمل رمز "القلم"، وأحمد مصطفى أحمد عبد الفتاح، مرشح مستقل، بالإضافة إلى صلاح ربيع، المرشح على القائمة عن حزب حماة الوطن.

وكان النائب الحالي سليمان عطيوي قد تقدم بأوراق ترشحه لخوض الانتخابات، إلا أنه سحب طلبه في آخر يوم قبل غلق باب الترشح بساعات.

وتشهد الانتخابات تنافسًا بين مرشح القبائل البدوية، الذي يحظى بدعم واسع من العائلات في جنوب سيناء، ومرشح من أبناء المحافظة من الوافدين، في سباق انتخابي يتسم بالصبغة المجتمعية والقبلية.

وتُشرف على الانتخابات لجنة تلقّي طلبات الترشح برئاسة المستشار عبد الله عبد العزيز، رئيس محكمة جنوب سيناء الابتدائية، وعضوية عدد من المستشارين واللواء أحمد عادل ممثل وزارة الداخلية، فيما تنتهي فترة الدعاية في الثانية عشرة ظهر يوم الخميس 31 يوليو الجاري، لتبدأ بعدها فترة الصمت الانتخابي، وفقًا للجدول الزمني المعلن من الهيئة الوطنية للانتخابات.