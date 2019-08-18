مهاب مميش: كنا مخططين ننفذ قناة السويس في 3 سنين لكن الرئيس قال لأ سنة واحدة ونجحنا

علق الفريق مهاب مميش، مستشار رئيس الجمهورية للموانئ البحرية، والرئيس السابق للهيئة العامة لقناة السويس، على فترة توليه المسؤولية في القناة، والتخطيط لتنفيذ قناة السويس الجديدة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحكاية"، المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت: "كان عندنا مشكلة في قناة السويس، إذا مركب واحدة اتعطلت تعطل الملاحة العالمية كلها، فأنا وزمايلي فكرنا، مركب واحدة توقف القناة كلها؟ إحنا نعمل مسار تاني لو حصلت حاجة، ولو شغلت المسارين اختصر زمن الرحلة 50%".

وتابع: "الحقيقة الفكرة اتحسبت بفنيات عالية جدًا وعرضناها على السيد الرئيس في بداية توليه الرئاسة، وقرر إننا ننفذها، وكنا مخططين لها 3 سنين، لكن أثناء العرض قال لأ هي سنة واحدة، والحمد لله نجحنا ننفذها في أقل من سنة بـ 11 يوم وهما دول المصريين عندما يريدون النجاح بينجحوا".

وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء السبت، قرارًا جمهوريًا بتعيين الفريق أسامة ربيع، رئيسًا لهيئة قناة السويس، خلفًا للفريق مهاب مميش.

وتضمن القرار الجمهوري، تعيين الفريق مهاب مميش، مستشارًا لرئيس الجمهورية