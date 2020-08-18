 ألمانيا تعتقل سوريًا بتهمة الانضمام لمنظمتين إرهابيتين وارتكاب جرائم حرب - بوابة الشروق
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ألمانيا تعتقل سوريًا بتهمة الانضمام لمنظمتين إرهابيتين وارتكاب جرائم حرب

برلين - أ ش أ:
نشر في: الثلاثاء 18 أغسطس 2020 - 3:23 م | آخر تحديث: الثلاثاء 18 أغسطس 2020 - 3:23 م

اعتقلت السلطات الألمانية، اليوم الثلاثاء، سوريًا يُشتبه في انضمامه لمنظمتين إرهابيتين، وتورطه في ارتكاب جرائم حرب.

وقال مكتب المدعي العام الفدرالي -في بيان، أوردته صحيفة "بيلد" الألمانية عبر موقعها الإلكتروني- إنه جرى اعتقال المشتبه به صباح اليوم، بعد مداهمة في مدينة بوتسدام جنوب غربي العاصمة برلين، موضحا أن المشتبه به (ويدعى خالد) قد انضم لميليشيا "كتيبة أحرار الطبقة" من يناير وحتى أغسطس 2013، ثم انضم لمنظمة أحرار الشام، وعمل كأحد المتحدثين باسمها حتى أكتوبر 2013، وتصنف ألمانيا الجماعتين كمنظمتين إرهابيتين.

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