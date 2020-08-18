ضابط بالجيش: القبض رئيس مالي ورئيس وزرائه

ألقت عناصر بالجيش، القبض على الرئيس المالي إبراهيم بوبكر كيتا، ورئيس الوزراء بوبو سيسي في تمرد واضح، حسبما قال ضابط بالجيش يدعى سيدي جاكو لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).

وقال جاكو، في اتصال هاتفي: "تم القبض على الرئيس ورئيس وزرائه، ويجري نقلهما إلى معسكر كاتي الحربي".

وأصدرت الحكومة في وقت سابق من مساء الثلاثاء بيانا دعت فيه إلى التزام الهدوء، واعترفت بأن الجنود قد يكون لديهم إحباطات مشروعة، وقالت إنهم مستعدون للانخراط في حوار.

وتسعى مالي جاهدة للحفاظ على الاستقرار السياسي منذ أن اتهم عشرات الآلاف من أنصار المعارضة كيتا بالترهيب الجسيم وشراء الأصوات خلال الانتخابات البرلمانية المثيرة للجدل في أبريل، التي منحت إدارته أغلبية كبيرة.