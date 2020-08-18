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السعودية تبحث مع النمسا وأستراليا سبل تعزيز التعاون المشترك

الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله
الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله
الرياض - أ ش أ:
نشر في: الثلاثاء 18 أغسطس 2020 - 3:30 م | آخر تحديث: الثلاثاء 18 أغسطس 2020 - 3:30 م
بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اليوم الثلاثاء -خلال اتصالين هاتفيين مع نظيره النمساوي والأسترالي- سبل تعزيز التعاون المشترك.

وقالت وكالة الأنباء السعودية، إن وزير الخارجية بحث مع نظيره الأسترالي "ماريس بين"، سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وبرنامج رئاسة المملكة لمجموعة العشرين، والمستجدات الإقليمية والدولية التي تهم البلدين.

وأضافت أن وزير الخارجية السعودي بحث في اتصال هاتفي آخر مع نظيره النمساوي ألكسندر شالنبرج العلاقات الثنائية، وسبل تنميتها ودفعها إلى الأمام؛ لتعزيز المصالح المشتركة بين البلدين في مختلف المجالات، إضافة لتبادل وجهات النظر في عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

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