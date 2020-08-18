مجلس النواب يوافق على 11 قرارا لرئيس الجمهورية بشأن اتفاقيات دولية

وافق مجلس النواب في جلسته العامة، اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس، على 11 قرارا صادرا عن رئيس الجمهورية بشأن الاتفاقيات الدولية.



وشملت القرارات قرار رئيس الجمهورية رقم 396 لسنة 2020 بالموافقة على انضمام جمهورية مصر العربية للاتفاقية الجمركية المتعلقة بالنقل الدولي للبضائع والموقعة في جنيف بتاريخ 14 / 11 / 1975، وعلى الإعلان بشأن التحفظ على الفقرات من 2 إلى 6 من المادة 57 من الاتفاقية.



كما تضمنت القرارات، قرار رئيس الجمهورية رقم 446 لسنة 2020 بشأن انضمام جمهورية مصر العربية إلى الاتفاقية متعددة الأطراف لتنفيذ التدابير المتعلقة بالاتفاقيات الضريبية لمنع تآكل الوعاء الضريبي، ونقل الأرباح، والمعتمدة في باريس بتاريخ 24 نوفمبر 2016، والتي وقعتها مصر بتاريخ 7 يونيو 2017، وعلى وثيقة التحفظ والإعلان التفسيري الذي يسرد التحفظات والإخطارات الخاصة بمصر لأغراض الانضمام للاتفاقية.



وشملت القرارات التي وافق عليها المجلس قرار رئيس الجمهورية رقم 445 لسنة 2020 إلى لجنة مشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية، حيث يتضمن القرار التعديل الموقع في 4 أغسطس بشأن ثلاث اتفاقيات تم توقيعها في 20 يوليو 2020 وصادر بشأنها القرار رقم 428 لسنة 2020 بشأن الشروط التجارية بين مصر ممثلة في وزارة المالية وبنك الإمارات دبي الوطني وبنك أبو ظبي، والقرار رقم 429 لسنة 2020 بشأن الموافقة على اتفاقية التسهيلات الإسلامية بين حكومة جمهورية مصر العربية ممثلة في وزارة المالية وبنك أبو ظبي الأول، والقرار رقم 430 لسنة 2020 بشأن الموافقة على اتفاقية التسهيلات التقليدية بين مصر ممثلة في وزارة المالية وبنك أبو ظبي الأول وأطراف أخرى.



كما شملت القرارات قرار رئيس الجمهورية رقم 428 لسنة 2020 بشأن الموافقة على اتفاقية الشروط التجارية بين مصر ممثلة في وزارة المالية وبنك الإمارات دبي الوطني وبنك أبو ظبي، والموقعة في 20 يوليو 2020.



وتضمنت القرارات قرار رئيس الجمهورية رقم 429 لسنة 2020 بشأن الموافقة على اتفاقية التسهيلات الإسلامية بين حكومة جمهورية مصر العربية ممثلة في وزارة المالية وبنك أبو ظبي الأول بمبلغ 510 مليون دولار أمريكي لتمويل جزء من الفجوة المالية الناتجة عن تداعيات فيروس كورونا المستجد في موازنة العام المالي 2020 /2021 كأحد الإجراءات التي تتخذها وزارة المالية لتعويض التأثير السلبي لهذه الجائحة.



كما تضمنت القرارات، قرار رئيس الجمهورية رقم 430 لسنة 2020 بشأن الموافقة على اتفاقية التسهيلات التقليدية بين مصر ممثلة في وزارة المالية وبنك أبو ظبي الأول وأطراف أخرى، والموقعة بتاريخ 20 يوليو 2020.



وشملت القرارات التي وافق عليها المجلس، قرار رئيس الجمهورية رقم (362) لسنة 2020 بالموافقة على الاتفاق الفرعي بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة كندا بشأن تنفيذ مشروع "معالجة الفجوات في الصحة والحقوق الإنجابية في مصر"، والموقع في القاهرة بتاريخ 17/3/2020.



كما شملت القرارات قرار رئيس الجمهورية رقم 427 لسنة 2020 بشأن الموافقة علي خطاب تفاهم بين حكومة مصر العربية والصندوق العربي الإنماء الاقتصادي والاجتماعي بشأن تقديم الصندوق معونة قيمتها مليون دينار كويتي للمساهمة في دعم محاربة فيروس كورونا من خلال توفير الاحتياجات العاجلة في مصر.



وتضمنت القرارات التي وافق عليها المجلس قرار رئيس الجمهورية رقم 452 لسنة 2020 بشأن الموافقة على اتفاق القرض بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية، بشأن مشروع الاستجابة الطارئة لمكافحة "كوفيد 19- مصر"، بمبلغ 50 مليون دولار أمريكي، والموقع بتاريخ 5 يوليو 2020.



كما تضمنت القرارات قرار رئيس الجمهورية رقم 426 لسنة 2020 بشأن الموافقة علي مذكرة تفاهم بين حكومة مصر العربية ومجلس أمناء الجامعة الأمريكية بالقاهرة الموقعة بتاريخ 7 مايو 2020 بشأن تعديل المادة السادسة من البروتوكول الموقع بين الطرفين حول وضع وتنظيم الجامعة الأمريكية بالقاهرة.



وشملت القرارات التي وافق عليها المجلس قرار رئيس الجمهورية رقم 455 لسنة 2020 بشأن التعديل الخامس لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن مبادرة التعليم العالي المصرية الأمريكية، والموقع في القاهرة بتاريخ 29/6/2020.



وأعلن رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال رفع الجلسة العامة للمجلس على أن تعود للانعقاد ظهر يوم الاثنين الموافق 24 أغسطس الجاري.