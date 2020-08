وادي الموت الأمريكي يسجل درجة حرارة قد تكون الأعلى في التاريخ

سجل وادي الموت في كاليفورنيا الأمريكية، الأحد، درجة حرارة 54.4 مئوية، وهي المرجح أن تكون الأعلى في العالم منذ بدء تسجيل درجات الحرارة في القرن الماضي.

ونقلت صحيفة "الجارديان" البريطانية، أن الوادي وصل لتلك الحرارة في الساعة 3.40 عصر الأحد، بحسب هيئة الأرصاد الأمريكية في لاس فيجاس.

🥵Yep it was HOT out there today...



So hot in fact, that the PRELIMINARY high temperature @DeathValleyNPS was 130°F. If verified, this will be the hottest temperature officially verified since July of 1913. For more info...https://t.co/qFXcIVoPig#DeathValley #Climate #CAwx pic.twitter.com/lAl8NQDCyp — NWS Las Vegas (@NWSVegas) August 17, 2020

وقالت الهيئة، في بيان لها، إن تلك الحرارة لا تزال أولية، وسيتم التأكد من صدق الرصد، الذي بصحته قد تكون تلك أعلى درجة حرارة في العالم خلال 100 سنة.

وكانت أعلى درجة حرارة سابقا هي تلك التي تم تسجيلها في وادي الموت أيضا عام 1913، بواقع 56.7 مئوية؛ بحسب هيئة الأرصاد والزلازل العالمية.

Per the climate data in xmACIS2, this is the first time since 1913 that Death Valley has reached 130F. In July 2013, it last reached 129F. If valid, it would be the hottest August temperature at the site by 3F. @NWSVegas pic.twitter.com/gZNBW4NXI4 — NWS WPC (@NWSWPC) August 16, 2020

وكانت درجة الحرارة المسجلة عام 1919 في ليبيا هي المتصدرة بـ58 درجة مئوية، قبل أن تشكك الهيئة العالمية في صدق القياس حينها.

وأيضا يشكك كريستوفر بريت، من الهيئة العالمية، في صحة درجة الحرارة المسجلة عام 1913 في وادي الموت؛ ما يعني احتمال أن تكون الدرجة التي سجلت الأحد هي الأعلى؛ لأن الرقمين السابقين مشكوك فيهما.

ويقول راندي سيرفاني، مدير لجنة تحقيق الهيئة الدولية في درجات الحرارة المسجلة، إنه يرجح مصداقية الدرجة الأخيرة المسجلة، مشيرا إلى أن الأجهزة المستخدمة حديثا أكثر دقة من القديمة.

US Heat wave day 3#16 August : The Death Valley record of 130F-54.4C, which is the highest reliable temp. ever recorded in climatic history will be checked and confirmed by NOAA. Other records set today include an August monthly record Tmax at Stockton CA with 113F-45.0C. pic.twitter.com/Euof3yLAct — Extreme Temperatures Around The World (@extremetemps) August 17, 2020

ويبقى لدرجة حرارة الأحد منافس وحيد، إذ سجلت تونس عام 1922 درجة حرارة 57 مئوية، ورغم قدم أجهزة القياس حينها، إلا أنها لم تتعرض للتشكيك بعد، ولكن لا تزال الحرارة المرصودة الأحد هي الأقرب للتصديق.

وتعاني كاليفورنيا من موجة حرارة قوية تسببت في حرائق الغابات وإعصار ناري تزامنا مع تغير المناخ وتأثيره على العالم، إذ سجلت سيبيريا درجة حرارة 38 مئوية، وهي غير مسبوقة في تاريخ المنطقة الباردة.