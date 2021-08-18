رئيس الأركان الأمريكية: مهمتنا الأولى إجلاء الأمريكيين من أفغانستان وسننفذها بنجاح

أكد رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية مارك مايلي، اليوم الأربعاء، أن الجيش الأمريكي سيتمكن بنجاح من إجلاء كل المواطنين الأمريكيين من أفغانستان.



وقال مايلي - خلال كلمة في وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" نقلها موقع شبكة "فوكس نيوز" اليوم - "نحن جيش الولايات المتحدة الأمريكية، وسنتمكن بنجاح من إجلاء كل المواطنين الأمريكيين الذين يرغبون في الخروج من أفغانستان.. هذه أولويتنا الأولى"، وتابع أن "حركة طالبان أصبح داخل وحول مطار كابول لكنهم لا يتدخلون في عملياتنا"، مشيرًا إلى أنه بالفعل تم إجلاء نحو 5 آلاف شخص من أفغانستان.



وحول سرعة انقلاب الأوضاع في أفغانستان، قال مايلي "لم يكن هناك أي شيء رأيته، أو أي شخص آخر رآه، كان ليشير على انهيار الجيش الأفغاني أو الحكومة في 11 يومًا".



نقلت صحيفة "وول استريت جورنال"، عن مسئولين أمريكيين أن 46 طائرة على الأقل دخلت أوزبكستان وعلى متنها 585 فردًا من أفراد الخدمة الأفغانية، لافتة الصحيفة أن الطائرات هبطت في طاجيكستان.



وأفاد مكتب المدعي العام في أوزبكستان، أن 158 جنديًا أفغانيًا إضافيًا دخلوا أوزبكستان سيرًا على الأقدام الأحد الماضي.