بايدن وميركل يناقشان الوضع في أفغانستان ويتفقان على التنسيق الوثيق بين البلدين

ناقش الرئيس الأمريكي جو بايدن والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل خلال مكالمة هاتفية، اليوم الأربعاء، الأوضاع الجارية في أفغانستان.



وذكر البيت الأبيض في بيان على موقعه الإلكتروني، أن الزعيمان أشادا بالجهود الجارية لجيوش البلدين والمسئولين المدنيين وتعاونهما عن كثب في كابول لإنجاز إجلاء مواطني البلدين والأفغان العرضة للخطر، وكذلك الأفغان الشجعان الذين عملوا بلا كلل خلال الـ20 عاما الماضية لضمان أمن وسلامة الشعب الأفغاني.



وأضاف البيان أن بايدن وميركل ناقشا أيضا الحاجة للتنسيق الوثيق بينهما فيما يخص المساعدات الإنسانية للأفغان الضعفاء في البلاد وكذلك دعم الدول المجاورة، كما وافقا على الاستمرار في التخطيط للعمل في أفغانستان خلال الاجتماع الإلكتروني المقبل لشركاء مجموعة السبع (G7).