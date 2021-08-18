بولندا تعزز القوات الحدودية مع بيلاروسيا لمكافحة الهجرة غير الشرعية

أعلنت السلطات في بولندا اليوم الأربعاء، إرسال ألف جندي لدعم قوات حرس الحدود في عمليات كبح تزايد حركة الهجرة غير الشرعية القادمة من بيلاروسيا.

وقال نائب وزير الداخلية ماتشي فويشيك، إن بلاده تتحرك بسرعة وفاعلية فيما يخص حركة الهجرة غير الشرعية، مضيفا أن عمل الجنود الإضافيين سيستمر لمدة أسبوع، وذلك حسبما نقل "راديو بولندا" في نشرته الإنجليزية.

وأفادت إحصاءات الحكومة بأن 1953 شخصا حاولوا عبور الحدود بشكل غير شرعي من بيلاروسيا منذ بداية أغسطس، كما تزايدت مؤخرا حركة الهجرة غير الشرعية القادمة من بيلاروسيا باتجاه مختلف دول الاتحاد الأوروبي خاصة ليتوانيا.