 إيطاليا تستقبل 85 من المساعدين الأفغان السابقين للبعثة الإيطالية في أفغانستان - بوابة الشروق
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إيطاليا تستقبل 85 من المساعدين الأفغان السابقين للبعثة الإيطالية في أفغانستان

أ ش أ
نشر في: الأربعاء 18 أغسطس 2021 - 4:54 م | آخر تحديث: الأربعاء 18 أغسطس 2021 - 4:54 م

أعلنت وكالة أنباء "أنسا" الإيطالية اليوم الأربعاء، أن 85 من المساعدين الأفغان السابقين للبعثة الإيطالية في أفغانستان غادروا في رحلة الجسر الجوي الإيطالية الثانية، حيث إنهم معرضين لخطر انتقام حركة طالبان، مؤكدة أنه من المقرر أن يغادر 150 آخرون من كابول، في وقت لاحق اليوم على متن رحلتين.

وقال وزير الدفاع الإيطالي لورنزو جويريني، في تصريحات له، إن "التزامنا هو العمل بأقصى جهد لإكمال خطة إجلاء المتعاونين الأفغان والناشطين وغيرهم من المعرضين للخطر"، موضحا أن القوات الجوية الإيطالية ستحضر أول 85 من العاملين الأفغان السابقين وأقاربهم إلى الكويت، وعقب ذلك سيتم نقلهم إلى إيطاليا.

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