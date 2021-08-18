 ضبط 6 أشخاص بتهمة إصابة سائق ومحاولة سرقته بالإكراه في أسوان - بوابة الشروق
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ضبط 6 أشخاص بتهمة إصابة سائق ومحاولة سرقته بالإكراه في أسوان

حمادة بعزق
نشر في: الأربعاء 18 أغسطس 2021 - 10:06 م | آخر تحديث: الأربعاء 18 أغسطس 2021 - 10:06 م

تمكنت قوات أمن أسوان، مساء اليوم، من ضبط ٦ خارجين عن القانون وسيارة وتروسيكل و٣ موتوسيكلات بعد مداهمة قرية مخيمر بكوم أمبو.

وكانت قوات أمن أسوان، فرضت كردونا أمنيا بمحيط قرية مخيمر وذلك بعد قيام مجهولين بإصابة سائق بطلق ناري بعد محاولة سرقة بالإكراه بطريق مخيمر.

كان بلاغ وصل إلى مركز شرطة كوم أمبو من مستشفى كوم أمبو، يفيد بتعرض سائق لطلق ناري من قبل مجهولين حاولوا سرقته بالإكراه.

انتقلت قوة من مباحث المركز لمكان البلاغ وتبين أن السائق أثناء مروره بالقرب من طريق مخيمر، قام مجهولون يستقلون دراجة نارية بإطلاق النار عليه ومحاولة سرقته وهو ما تسبب في إصابته بطلق ناري نقل على إثرها لمستشفى كوم أمبو والتي قررت تحويله لمستشفى أسيوط.

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