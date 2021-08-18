الأولى بدبلوم المدارس الثانوية الفنية: شكرا للرئيس السيسي على اهتمامه بي

توجهت الطالبة ندى حربي، الحاصلة على المركز الأول على مستوى الجمهورية بدبلوم المدارس الثانوية الفنية التجارية‏ للتعليم والتدريب، بالشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي على اهتمامه بها وتوجيهاته الأخيرة.

وقالت خلال مداخلة هاتفية لجولة أخبار «الآن»، المذاعة عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الأربعاء، إن الرئيس السيسي وجه بتوفير فرصة عمل لها حتى تساعد والدها، فضلًا عن تكفل مؤسسة «حياة كريمة» بمصاريف دراستها.

وأشارت إلى أنها من المقرر أن تستكمل دراستها بأحد المعاهد الفنية الصحية ثم تلتحق بعد ذلك بكلية التمريض؛ تحقيقًا لحلمها، موضحة أنها أحبت المجال الصحي بعد التحاقها بشعبة سكرتارية طبية.

وتكفلت مؤسسة حياة كريمة، بمصاريف الطالبة ‏ندى حربي حسن محمد، ابنة محافظة أسوان، والحاصلة على المركز الأول على مستوى الجمهورية بدبلوم المدارس الثانوية الفنية التجارية‏ للتعليم والتدريب شعبة سكرتارية طبية بمجموع 99%، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.