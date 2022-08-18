إصابة 3 عمال إثر انهيار عامود تحت الإنشاء ببولاق الدكرور

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أصيب 3 عمال بكسور وجروح متفرقة بالجسد، إثر انهيار عامود تحت الإنشاء بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور غرب محافظة الجيزة، ونقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد انهيار عامود لكوبرى تحت الإنشاء بمنطقة أبو قتاتة بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف لمحل البلاغ.

وتبين انهيار عامود من كوبري تحت الإنشاء، مما أسفر عن إصابة 3 عمال بكسور وجروح متفرقة بالجسد، نقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.