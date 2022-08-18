متحدث مقتدى الصدر ينتقد مخرجات اجتماع الحوار الوطني العراقي: لا تسمن ولا تغني من جوع

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انتقد صالح محمد العراقي، المتحدث باسم الزعيم الشيعي مقتدى الصدر، اليوم الخميس، مخرجات اجتماع الحوار الوطني العراقي ووصفها بأنها "لا تسمن ولا تغني من جوع".

وقال العراقي، في بيان صحفي اليوم، إن "جلستكم السرية لا تهمنا بشيء"، مشيرا إلى أن "أغلب الحضور حاولوا تصغير الثورة والابتعاد عن مطالبها المشروعة".

وأضاف: "ماذا يستفيد الشعب من جلسات مغلقة وسرية لاتراعوا فيها رغباته المشروعة في تحقيق الأمن والأمان الذي سلبتموه منه حتى بعتم ثلث العراق".

وقال: "كان يجب أن تكون جلستكم علنية وفي بث مباشر ليطلع الشعب على مايدور خلف الكواليس من مؤامرات ودسائس وتسريبات".

وكان الزعيم الشيعي مقتدى الصدر قاطع حضور اجتماع الحوار الوطني الذي عقد أمس برعاية رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي.