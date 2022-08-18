وزير مالية جنوب أفريقيا يصر على مواصلة مهامه برغم شكوى ضده بالتحرش

يعتزم وزير مالية جنوب أفريقيا إنوك جوددونجوانا مواصلة ممارسة مهامه، بعدما أبلغته الشرطة بوجود شكوى جنائية ضده بالتحرش الجنسي.

ووفقا لوكالة بلومبرج للأنباء، نفى جوددونجوانا مجددا هذه المزاعم في بيان اليوم الخميس. كما نفى تأكيدا إضافيا بأنه حاول إسكات الشاكية برشوتها.

وقال جوددونجوانا إنه "بينما أعمل وزيرا للمالية بتكليف من الرئيس سيريل رامافوسا، أود أن أعلن أنني أعتزم شخصيا مواصلة واجباتي التنفيذية بالتركيز على المهام الحاسمة لتنشيط اقتصادنا وحماية الخزانة".

كانت موظفة في حديقة كروجر الوطنية، تقدم خدمات تدليك للضيوف في غرفهم، قد فتحت القضية بعدما زار الوزير محمية الحياة البرية.

وأصدر مكتب الوزير بيانا ينفي فيه هذه المزاعم السبت الماضي، وهو موقف أكد عليه أمام الشرطة.