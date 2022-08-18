تحدث رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد، اليوم مع المستشار الألماني أولاف شولتس، حيث أكد الاثنان على الأهمية الكامنة في العلاقة الإسرائيلية الألمانية، واتفقا على مواصلة التعاون القائم بين الدولتين في القضايا المختلفة.

وبحسب ما نشرته الصفحة الرسمية لرئاسة الوزراء الإسرائيلية عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، اليوم الخميس، تحدث الجانبان حول الملف النووي الإيراني، حيث كرر «لابيد» المعارضة الإسرائيلية للعودة إلى الاتفاق.

ولفت إلى «ضرورة نقل رسالة حادة وواضحة من قبل أوروبا، مفادها عدم تقديم المزيد من التنازلات للإيرانيين»، متابعًا أنه «يتعين على أوروبا معارضة أسلوب المماطلة التي تتبعه إيران في المفاوضات».

وبعد 16 شهراً من بدء محادثات إحياء الاتفاق النووي الإيراني المبرم عام 2015، «اقتصرت المفاوضات على مسألة العقوبات وصياغة النص النهائي»، وفقاً لموقع «إيران إنترناشيونال».

وبعدما ردّت إيران مساء الاثنين الماضي على المقترح المقدّم من الاتحاد الأوروبي، ضمن جهود إحياء الاتفاق بشأن برنامجها النووي، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، إنه «لن يدخل في تفاصيل أي لغة قد تنتج أو لا تنتج عن المقترح».

وبحسب معلومات موقع «إيران إنترناشيونال»، فإن طهران خفضت من مطالبها، خصوصاً لناحية القبول بـ«الصياغة» الواردة في نص الاتحاد الأوروبي حول تحقيقات الوكالة الدولية للطاقة الذرية في آثار اليورانيوم ي 3 مواقع سرية. وطالبت طهران علناً الوكالة الدولية للطاقة الذرية بإسقاط التحقيق.

كما أشار الموقع إلى أن القضايا المتبقية تتعلق بـ«الضمانات» الاقتصادية التي تسعى إيران للحصول عليها بشأن وصولها إلى الأسواق العالمية، بموجب الشروط المحددة في الاتفاق المبرم بين طهران وست قوى دولية كبرى، (واسمه الرسمي خطة العمل الشاملة المشتركة JCPOA).

ووفقاً للموقع، لم تقبل إيران بوجود بند في نص الاتحاد الأوروبي يعوض على طهران والكيانات التي تتعامل معها، بعد العودة لخطة العمل الشاملة المشتركة، في حال انسحبت الولايات مرة أخرى من الاتفاق كما حصل في عهد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.