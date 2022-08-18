تيم حسن يخوض تجربة الإخراج السينمائي لأول مرة في فيلم الزير سالم

أعلن الفنان تيم حسن، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، خوضه تجربة الإخراج السينمائي لأول مرة، من خلال فيلم "الزير سالم" الذي يلعب بطولته أيضا.

وكتب تيم في منشوره: أعلن عن التعاقد مع مجموعة MBC‬، ممثلـة ‪MBCSTUDIOs

على الفيلم السينمائي ‫"الزير سالم"،‬ الذي سيكون من إخراجي وسأجسد فيه شخصية الزير سالم.. وهي خطوتي الأولى إخراجيا، وسيبدأ التصوير نهاية العام القادم فعلى بركة الله، والفيلم كتابة بشار عباس معالجة درامية ماهر منصور تطوير محتوى أحمد ندا.

وأضاف: الأستاذ حاتم علي رحمه الله كان يتحضر لهذا الفيلم وكان أسند لي دور "‫الزير سالم"‬، كتب حينها السيناريست زياد عدوان مسودة أولية للفيلم لكن رحيل الأستاذ أوقف المشروع مؤقتا، إلى أن قُدِّر لي أن أشرف عليه بعد توقفه بفترة فبدأته من جديد ولازلنا منذ أكثر من سنة بين بحثٍ وكتابة وتحضير.

وتابع: متشوق للنوع التاريخي إذ أعود له بعد غياب ١٥ عاما هنا في فيلم ‫"الزير سالم‬"، أفلامنا التاريخية العربية قليلة ونادرة

فأتمنى إن شاء الله في مشروعنا الروائي الطويل أن نوفق في أن نروي بتشويق وتجديد سيرةً جدليةً هي أكثرُ سيرنا الشعبية شهرة وغنىً فنجذب إليها كل الأجيال ونرضيهم.