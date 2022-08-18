وفد سياحي من دولتي إيطاليا وأسبانيا يزور المناطق الأثرية بالمنيا

قال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إن المحافظة استقبلت وفدا سياحيا من دولتي إيطاليا وأسبانيا لزيارة المناطق الأثرية والمعالم السياحية بالمحافظة، إذ زار الوفد منطقة آثار تل العمارنة - تونة الجبل - بني حسن؛ للتعرف على تاريخ الحضارة الفرعونية القديمة.

ومن جانبه، أكد الدكتور ثروت الأزهري مدير إدارة السياحة، أن المناطق الاثرية بالمحافظة، تستقبل الوفود من جميع أنحاء العالم.

وأشار إلى أن المنيا تضم العديد من المناطق الأثرية، والمعالم السياحية الهامة والتي منها منطقة آثار الأشمونين والتي تقع شمال غرب مركز ملوي، ومنطقة آثار بني حسن والتي تقع جنوب مدينة المنيا بحوالي 20 كيلومترا، ومنطقة تل العمارنة الأثرية على بعد 15 كم شمال شرق مدينة ديرمواس، إلى جانب منطقة تونا الجبل والتي تقع على بعد 67 كم جنوب غرب مدينة المنيا، ومنطقة البهنسا ودير جبل الطير بمركزي بني مزار وسمالوط.