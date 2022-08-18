مصدر: طرح أراضي السكة الحديد للاستثمار بعقود طويلة الأمد

بدأت محافظة الجيزة، التوسع في إقامة الأسواق الحضارية للباعة الجائلين للقضاء على ظاهرة الأسواق العشوائية لما لها من أضرار كبيرة من التواجد غير المنظم للبائعين بتكلفة تصل إلى 60 مليون جنيه.

قال مصدر مسؤول بمحافظة الجيزة، إن المحافظة بدأت فى إنشاء سوق حضارية كبيرة بمدينة العياط، لافتا إلى أن أعمال إنشاء السوق الحضارية الجديدة بمدينة العياط كبديل للسوق العشوائية بمنطقة المزلقان.

وأضاف المصدر، لـ«الشروق»، أن السوق ممولة من صندوق تطوير العشوائيات.

وأوضح المصدر، أن السوق سوف تضم الباعة الجائلين بالمنطقة كافة، وهو مبنى كبير مكون من دورين «أرضى وأول» ومجهز بشبكة حريق إنذار آلى، لافتا إلى أن السوق ستضم كل المواد الغذائية منها الخضراوات والفاكهة والدواجن واللحوم، فضلا عن وجود محلات للملابس والهواتف.

وأوضح المحافظ، أن السوق الجديدة مقام على مساحة 3700 م2 ومقسمة من الداخل إلى 212 وحدة ثابتة و257 وحدة متحركة «فروشات»، لافتا أن السوق مقامة على أعلى مستوى، حيث تضم 5 مداخل رئيسية و4 مخارج للطوارئ ومجهزة بالكامل بأنظمة الإنذار الآلى ومكافحة الحرائق مع مراعاة تجهيزه بجميع الوسائل وعلى أعلى مستوى.

وفى سياق متصل، قال مصدر مسئول بمحافظة الجيزة، إنه جار الانتهاء من إنشاء 12 ساحة انتظار للسيارات الملاكى و5 مواقف لسيارات السرفيس فى أحياء العمرانية والعجوزة وبولاق الدكرور.

وأضاف المصدر لـ«الشروق»، أنه فى حى العمرانية تم إنشاء 9 ساحات انتظار للملاكى وموقفين لسيارات السرفيس، وفى حى العجوزة، إنشاء موقف كبير بمنطقة أرض اللواء للسرفيس، يتسع لنحو 400 سيارة ميكروباص ليستوعب سيارات السرفيس بالمناطق المحيطة، وجار إنشاء موقف آخر للسرفيس، و3 ساحات انتظار للسيارات الملاكى، أسفل محور الفريق كمال عامر، وسيتم البدء فى إنشاء منطقة للأكشاك فى أرض اللواء، منها أكشاك استثمارى مشيرا إلى أنه جار إنشاء موقف آخر فى منطقة ناهيا ببولاق الدكرور.