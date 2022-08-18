أشرف زكي يطمئن الجمهور على صحة هشام سليم: أنا مش بعمل حاجة غير نفي الشائعات

طمأن الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، الجمهور على الحالة الصحية للفنان هشام سليم.

وخلال مداخلة هاتفية مع برنامج "التاسعة" على القناة الأولى، مساء الأربعاء، استنكر الشائعات التي تم ترديدها عن الحالة الصحية لهشام سليم بعد الزعم بتدهورها، معقبا: "أنا مش باعمل حاجة غير إني أنفي الشائعات".

وأضاف: "تواصلت مع هشام سليم بنفسي وأبلغني أنه بصحة جيدة، ويتكلم بحيوية ولياقة كبيرة جدا".

وتابع: "هشام سليم فنان منفرد.. هشام كان سكرتير عام النقابة، وكان بينجح من غير ما ييجي النقابة.. كان بينجح بأغلبية ساحقة بسبب حبهم الشديد له".