اتهام 3 أشخاص في استراليا بعد ضبط 560 كيلوجراما من الكوكايين

ذكرت السلطات الاسترالية، اليوم الجمعة، أنه تم اتهام 3 أشخاص، في استراليا، بسبب ما يزعم من تورطهم في استيراد مئات الكيلوجرامات من الكوكايين إلى البلاد.

وزعمت الشرطة أن الثلاثة أعضاء استراليون بعصابة إجرامية عابرة للحدود، استوردت المخدرات المحظورة إلى ولاية "استراليا الغربية، عن طريق البحر.

وذكرت الشرطة الاتحادية الاسترالية في بيان أنه تم فتح تحقيق، بعد تمرير المعلومات الاستخباراتية إلى السلطات، بشأن قارب مشبوه.

ويُزعم أن الرجال اشتروا قاربا وجمعوا الكوكايين، بعد أن أسقطته سفينة للشحنات السائبة في المحيط، قبالة سواحل ولاية "استراليا الغربية".

وقالت الشرطة إن عملية بحث في موقع بعيد، على بعد حوالي 570 كيلومترا، شمال غرب بيرث، كشفت النقاب عن حوالي 560 كيلوجراما من الكوكايين، ملفوفة بالبلاستيك.

ويواجه الرجال عقوبة بالسجن مدى الحياة، حال إدانتهم.