تنظم وزارة الثقافة، يوم الأحد المقبل، الموافق 20 أغسطس الجاري، احتفالية بمناسبة مرور 20 عاماً على توقيع اتفاقية صون التراث غير المادي مع منظمة اليونسكو، وذلك ضمن برنامج الوزارة للاحتفال بهذه المناسبة.

وعلى هامش الاحتفال يُفتتح معرض للفنانة القديرة الراحلة إكرام عمار، وذلك في تمام السابعة مساء الأحد، بحضور الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، ونوريا سانز المدير الإقليمي لمكتب اليونسكو بالقاهرة، والدكتور وليد قانوش رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، وعديد من الشخصيات العامة، وذلك بمركز الحرف اليدوية بالفسطاط.

يذكر أن وزارة الثقافة أعدت برنامجاً بهدف الاحتفال بمرور 20 عامًا على اتفاقية مصر مع اليونسكو على صون التراث الثقافي غير المادي، يتضمن افتتاح "بيت التراث المصري"، الذي يحتوي على الأرشيف القومي للتراث الثقافي غير المادي، وعدد من الورش والفعاليات والندوات والعروض، وتزيين أسوار المواقع الثقافية بصور فوتوغرافية لعناصر التراث الثقافي غير المادي، كذلك الإعداد لفيلم تسجيلي عن عناصر التراث الثقافي غير المادي المسجلة على قوائم الاتفاقية وهي 7 عناصر مختلفة من الفنون التراثية سجلت على قائمة التراث العالمى غير المادى بمنظمة اليونسكو، وهي: السيرة الهلالية، فن التحطيب، الأراجوز، النخيل، النسيج اليدوي الصعيدي، الخط العربي، رحلة العائلة المقدسة.