سباليتي يتفق على تدريب المنتخب الإيطالي

بات لوتشيانو سباليتي، المدير الفني السابق لـ نابولي، على بعد خطوة واحدة من تدريب المنتخب الإيطالي خلفًا لـ روبرتو مانشيني، بعد توصله لاتفاق مع رئيس الاتحاد الإيطالي لتولي المهمة رسميًا، حسبما أفاد تقرير صحفي.

ووفقا لصحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت"، سيوقع لوتشيانو سباليتي على عقد لمدة 3 سنوات مع المنتخب الإيطالي.

أضافت الصحيفة أن سباليتي أعطى الضوء الأخضر والموافقة على تدريب المنتخب الإيطالي عقب اتصال هاتفي مع رئيس الاتحاد الإيطالي، جابرييلي جرافينا، الذي سيلتقي به اليوم الجمعة، لوضع اللمسات الأخيرة على عقده.

أشارت الصحيفة إلى عقد سباليتي مؤتمرًا صحفيًا الإثنين المقبل، لتنصيبه مديرًا فينا جديدًا للمنتخب الإيطالي.

ونجح سباليتي في التتويج بالدوري الإيطالي الموسم الماضي مع نابولي، قبل ترك منصبه، ويجد سباليتي نفسه أمام مهمة ثقيلة لإعادة المنتخب الإيطالي إلى الطريق الصحيح عقب إخفاقه في التأهل إلى كأس العالم 2022، رغم فوزه بلقب اليورو.

ويخوض منتخب إيطاليا مباراتين حاسمتين في تصفيات أمم أوروبا 2024 أمام مقدونيا الشمالية وأوكرانيا خلال الشهر المقبل.