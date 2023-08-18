مدرب ليفركوزن: لسنا ساذجين لنعتقد أننا الفريق الأفضل

أعرب تشابي ألونسو المدير الفني لفريق باير ليفركوزن الألماني لكرة القدم عن سعادته بفترة الإعداد التي خاضها الفريق، ولكنه لا يعتقد أنهم أنجزوا شيئا، وذلك قبل خوض الفريق لمباراته الافتتاحية في الدوري الألماني (بوندسليجا) أمام لايبزج غدا السبت.

وقال ألونسو في مؤتمر صحفي عقد اليوم الجمعة :"البداية من الصفر. سنواجه منافسين أقوياء. لسنا ساذجين لنعتقد أننا الأفضل لأن استعداداتنا سارت بشكل جيد. نريد بناء عقلية جيدة من اليوم الأول".

وقاد ألونسو فريق ليفركوزن للصعود للدور قبل النهائي بالدوري الأوروبي في أول موسم يتولى فيه تدريب فريق محترف.

ولكي يواصل الفريق نتائجه الجيدة، تم التعاقد مع جرانيت تشاكا من أرسنال، وجوناس هوفمان من بوروسيا مونشنجلادباخ، وفيكتور بونيفاس من رويال يونيون سان خيلويزي وأليخاندرو جريمالدو من بنفيكا.

وقال ألونسو:" نحن جاهزون. الأجواء جيدة في الفريق وهناك طاقة جيدة. نتوقع مباراة مثيرة في ملعبنا بوجود جماهيرنا التي تدعمنا".

وقال ألونسو إنه يوجد تغييرات في تشكيلة لايبزج "ولكن الفكرة، والجودة وطريقة اللعب تقريبا كما هي. لديهم فلسفة لعب واضحة. تولى روزه تدريب فريقه في وقت مشابه للوقت الذي توليت فيه تدريب ليفركوزن- وقد شكل فريقا كبيرا".

ويفتقد ليفركوزن لجهود بييرو هينكابي وأمين عدلي، للإيقاف وسردار أزمون وباتريك شيك للإصابة.