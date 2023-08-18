علق الناقد طارق الشناوي، على الأزمة التي أثارها البعض مؤخرا، بسبب تبديل المطرب محمد الحلو لبعض كلمات أغنية تيتر "زيزينيا" في حفل "كاسيت 90"، الذي أقيم مؤخرا بالمملكة العربية السعودية، واستبدل فيها الحلو جملة "عمار يا إسكندرية"، لـ"عمار يا سعودية"، تحية وتقدير للشعب السعودي.

وكتب الشناوي، عبر حسابه على فيسبوك: "أعلنت نقابة الموسيقيين أن في تغيير جملة (عمار يا إسكندرية ) إلى (عمار يا سعودية) ليس فيها ما يستحق حالة الجدل التي اشتعلت على السوشيال ميديا. انتهى بيان النقابة".

وتابع: "دعنا نفتح القوس ونسأل هل عندما غنى حسين الجسمي (يا أغلى اسم في الوجود يا مصر)، تساءل أحد في دولة الإمارات العربية الشقيقة لماذا؟ الأغنية أساسا رددتها نجاح سلام اللبنانية حبا في مصر".

وأكمل: "عدد الأغنيات الوطنية التي قدمتها نانسي عجرم حبا في مصر تتجاوز عدد أغانيها التي رددتها حبا في لبنان، ولم يثر هذا الموقف حفيظة أحد في لبنان، أم كلثوم غنت للعراق (بغداد يا قلعة الأسود) وغنت للكويت (يا دارنا يا دار) عبد الحليم حافظ غني باللهجة والألحان وأيضا ارتدى الزي الكويتي مرددا 3 أغنيات أشهرها (يا هلي يا هلي)، وكثيرا ما غنى للملك الحسن الثاني ملك المغرب، مثل أغنية (الماء والخضرة والوجه الحسن)، مؤكدا أن الدولة في زمن عبد الناصر منحته الضوء الأخضر.

وواصل: "شاهدت في التليفزيون قبل أيام مطربين التسعينيات، وهم يستعيدون الحياة والتواصل مجددا في جدة من خلال مظلة هيئة الترفيه، سعدت بحضورهم وعودتهم وعلينا أن نشعر بالبهجة لتلك العودة بعد زمن عاشوه في الظل، لا أتمنى أن نفسد عليهم نشوتهم بالنجاح، بل نفخر بهم لأنهم مصريون يحملون اسم الوطن في كل حفل وفي كل مدينة عربية".