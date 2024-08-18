وزير الاتصالات يكرم طلاب الجامعة الألمانية بالقاهرة الفائزين بالمركز الأول والثاني في هاكثون الذكاء الاصطناعي

فاز فريقا طلاب كلية هندسة وتكنولوجيا الإعلام بالتعاون مع طلاب كلية هندسة وتكنولوجيا المعلومات بالجامعة الألمانية بالقاهرة بالمركزين الأول والثاني في هاكثون ابتكار حلول باستخدام الذكاء الاصطناعي في إدارة مخلفات الطعام، والذي عقد على هامش ختام فاعليات الدورة الثانية من مبادرة بناء القدرات للجامعات في مجال الذكاء الاصطناعي بمركز إبداع مصر الرقمية بالتعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وشركة "دل تكنولوجيز "Dell Technologies.

شارك في المبادرة 432 طالباً من 5 جامعات حكومية وخاصة وهى: القاهرة، وعين شمس، الأمريكية بالقاهرة، الألمانية بالقاهرة، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.

وخلال حفل الختام، وجه الدكتورعمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التهنئة للفرق الفائزة في الهاكثون، حيث كرم فريق الجامعة Code Fellas الفائز بالمركز الأول والمكون من عمر أشرف – ملك الخشاب – هنا باشا – محمد مدحت – يوسف جورج – لوسيان يوسف – وجميعهم بالفرقة الدراسية الخامسة، و فريق Enigma Ai الفائز بالمركز الثاني والمكون من كريم وليد – إسلام دياب - ندى رزق الله - بسمة عفيفى - نور إدريس – مروة محمود – وهم موزعون على الفرقتين الدراستين الرابعة والخامسة ومرحلتي الماجستير والدكتوراه.

وأشار الوزير إلى أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مستمرة في دعم مثل هذه المحافل التي تكرس تفوق قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتصقل القاعدة الأساسية التي يرتكز عليها هذا النجاح والمتمثل فى العقول البشرية المُدربة والكوادر الشابة، موضحاً أن استراتيجية بناء القدرات الرقمية ترتكز على مجموعة من العناصر التي تحققت في الهاكثون، أولها اختيار تخصصات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الحديثة التي يتطلبها سوق العمل المحلي والدولي والتي أضحت ركيزة أساسية للنهضة المعلوماتية؛ حيث تركز المبادرة على الذكاء الاصطناعي والذي أدى إلى تسارع غير مسبوق في وتيرة الابتكارات، خاصة مع ظهور الذكاء الاصطناعي التوليدي، ثانياً الدمج بين الدراسة التقنية والتطبيق العملى حيث ركز الهاكثون على ابتكار حلول باستخدام الذكاء الاصطناعي بالتطبيق على تحدي يواجه كل دول العالم ويفرض نفسه على كافة المحافل الدولية وهو موضوع إدارة مخلفات الطعام.

وأضاف أن الركيزة الثالثة تتمثل فى الشراكة فى التدريب بعنُصريٍه النظري والعملي وذلك من خلال الشراكة مع شركة "دل" العالمية، والجامعات الخمس التى تعد من كبريات الجامعات المصرية؛ معرباً عن تطلعه لانضمام المزيد من الجامعات لمبادرة بناء القدرات والتي تضمنت في دورتها الثانية التطبيق العملي لاستخدامات مجال الذكاء الاصطناعي فى ابتكار حلول تكنولوجية فى 5 مجالات حيوية هى الزراعة الذكية، والنقل الذكي، وحلول الحكومة الذكية، وتقنيات الرعاية الصحية الرقمية، والاقتصاد الذكى.

وفي هذه المناسبة، هنأ الدكتور ياسر حجازى رئيس الجامعة الألمانية بالقاهرة أبناءه الفائزين في الهاكثون، معرباً عن فخر أسرة الجامعة بهذا الفوز المتميز وبالحصول على هذه المراكز المتقدمة بجدارة بين فرق الجامعات العريقة المشاركة في الهاكثون، وهو ما يؤكد تميز وجودة النظام التعليمي الذي تقدمه الجامعة ومواكبته لأحدث التطورات التكنولوجية، موجهاً الشكر لأعضاء هيئة التدريس بالجامعة المشرفين على فاعليات أعمال المسابقة الدكتورة ماجي مشالي والدكتورة ميرفت أبو الخير والمهندس بدر الأجهوري على الجهد المبذول مع الطلاب والذي تكلل بهذا الفوز، داعياً الطلاب للاستمرار في تحقيق الإنجازات العلمية و التطبيقية.