روسيا تسيطر على بلدة جديدة وتقترب أكثر من مدينة استراتيجية

أعلنت روسيا، اليوم الأحد، السيطرة على قرية سفيريدونيفكا على مسافة حوالى 15 كيلومترا من مدينة بوكروفسك، المحور المهم في شرق أوكرانيا والذي تسعى منذ عدة أشهر للوصول إليه.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان، نقلته وكالة «سبوتنيك»، إن قواتها «حررت بفضل تحركات كثيفة، قرية سفيريدونوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية» في شرق أوكرانيا، مستخدمة التسمية الروسية للقرية.

وأعلن الجيش الروسي في الأيام الأخيرة سيطرته على قرى عدة في هذا القطاع، حيث تحرز قواته تقدما سريعا منذ السيطرة على أوتشيريتيني بداية مايو الماضي.

ويؤشر هذا التقدم إلى الضغط المستمر على الجبهة الشرقية، رغم التقدم غير المسبوق للقوات الأوكرانية في منطقة كورسك الروسية منذ السادس من أغسطس.

وتعد بوكروفسك واحدة من المعاقل الدفاعية الرئيسية لأوكرانيا ومركزا لوجستيا رئيسيا في منطقة دونيتسك الشرقية.

وتقع مدينة بوكروفسك، التي كان عدد سكانها قبل النزاع نحو 61 ألف نسمة، عند طريق مهمة تؤدي الى المعقلين الأوكرانيين تشاسيف يار وكوستيانتنيفكا.

ودعت السلطات الأوكرانية في الأيام الأخيرة السكان الى إخلاء منازلهم في ظل تقدم القوات الروسية.