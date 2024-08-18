توقعات بوصول وزير خارجية أمريكا إلى إسرائيل اليوم

من المتوقع أن يصل وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن إلى إسرائيل اليوم الأحد، في الوقت الذي تصل فيه المفاوضات حول وقف إطلاق النار في صراع غزة إلى مرحلة حرجة.

ويعتزم بلينكن "مواصلة بذل جهود دبلوماسية مكثفة" على الأرض في إسرائيل، طبقا لما ذكره المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، فيدانت باتيل، في واشنطن، قبيل مغادرته.

وأضاف المتحدث "سيؤكد الوزير بلينكن على الحاجة الملحة لجميع الأطراف في المنطقة لتفادي التصعيد أو أي عمل آخر، يمكن أن يقوض القدرة على إبرام اتفاق".

وكانت جولة جديدة من المفاوضات اختتمت أمس الأول الجمعة بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة عقدت في العاصمة القطرية الدوحة على مدار يومين، وبوساطة مصرية قطرية أمريكية.

وأعلنت الدول الثلاث في بيان مشترك أنها ستواصل العمل في الأيام المقبلة بشأن تفاصيل تنفيذ مقترح وقف إطلاق النار في القطاع بين حركة حماس وإسرائيل، وأن كبار المسؤولين من الدول الثلاث سيجتمعون مرة أخرى في القاهرة قبل نهاية الأسبوع المقبل.