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كشف داري زهير والد الدولي المغربي أشرف داري لاعب بريست الفرنسي، حقيقة مفاوضات الأهلي للتعاقد مع نجله خلال الفترة الجارية.

وقال داري زهير في تصريحات لـ برنامج «الكابتن» مع أحمد حسن، على قناة dmc: «هناك مفاوضات من النادي الأهلي للتعاقد مع أشرف داري».

وتابع: «هناك عدة أندية تفاوض نجلي أبرزها أندرلخت البلجيكي، وإسبانيول الإسباني، والوداد المغربي، ولكن العرض الأقوى كان من الأهلي المصري».

وأكمل: «بالنسبة لي، أفضل الأهلي بالطبع، وكذلك الوداد المغربي، وأتمنى له التوفيق في فترته القادمة، وأكيد أفضل لعبه للنادي الأهلي».

وأضاف: «داري لاعب متميز، وأتمنى أن يقدم الإضافة للفريق الذي سيتعاقد معه، وأنا أهلاوي وأتمنى انضمامه للأهلي».

وذكر: «عدم المشاركة بشكل أساسي مع فريقه هي السبب في اختياره للرحيل، وشعوره بعدم الارتياح، خاصة وأنه لاعب دولي وبالطبع بأمل في الاستمرار بالظهور مع المنتخب المغربي».

وتابع: «يتبقى في عقد نجلي موسمين مع النادي الفرنسي، والوكيل هو من يتفاوض مع الأندية ويعرف القيمة المالية التي يطلبها النادي، فأنا لا أعرف ذلك».

واختتم داري زهير تصريحاته قائلا: «أنا ودادي، وأشجع الأهلي المصري بقوة، وأتمنى أن يقدم نجلي الإضافة للنادي الذي سيتواجد معه».