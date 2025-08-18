ستارمر: يجب ضمان سلام عادل ومنصف في أوكرانيا

قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر إنّ كافة الأطراف تريد انتهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا، مشدد في الوقت نفسه على ضرورة ضمان سلام عادل ومنصف.

جاء ذلك في فيديو مصور لستارمر الاثنين نشره على حسابه بمنصة شركة "إكس" الأمريكية، تم تسجيله في الطائرة أثناء رحلته إلى واشنطن لحضور اجتماع بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مع قادة أوروبيين.

وقال ستارمر: "الجميع يريد انتهاء هذه الحرب، وخاصة الأوكرانيون"، مشددًا على أنّ السلام الدائم في أوكرانيا يجب أن يكون عادلًا ومنصفًا.

وأضاف: "سأذهب إلى واشنطن مع قادة أوروبيين آخرين للقاء الرئيس ترامب والرئيس زيلينسكي وجهًا لوجه، لأنّ من مصلحة الجميع، ومن مصلحة المملكة المتحدة، إنجاز هذا الأمر على النحو الصحيح".

ومن المتوقع أن تُناقش عدة بنود مهمة في اجتماع اليوم بين ترامب وزيلينسكي في واشنطن، بما في ذلك ضمانات أمنية لأوكرانيا وتبادل للأراضي.

ومن المقرر أن تحضر رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي أورسولا فون دير لاين وبعض الزعماء الأوروبيين الاجتماع أيضًا.

ويلتقي ترامب، اليوم الاثنين، زيلينسكي وقادة أوروبيين في البيت الأبيض لبحث وقف الحرب الروسية الأوكرانية.

والقادة الأوروبيون الذين سيلتقيهم ترامب في البيت الأبيض إلى جانب زيلينسكي، هم المستشار الألماني فريدريش ميرتس، ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، والرئيس الفنلندي ألكسندر ستاب، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، والأمين العام للناتو مارك روته.

ويأتي لقاء ترامب بالقادة الأوروبيين بعد قمة ألاسكا التي جمعته مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، حيث بحث الزعيمان وقف إطلاق النار المحتمل بين روسيا وأوكرانيا، والعلاقات الثنائية.

ومنذ 24 فبراير 2022، تشن روسيا هجوما عسكريا على جارتها أوكرانيا وتشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام لكيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف "تدخلا" في شئونها.