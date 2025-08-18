 بيراميدز يعلن قائمته لمواجهة المصري في الدوري - بوابة الشروق
الإثنين 18 أغسطس 2025 10:40 م القاهرة
بيراميدز يعلن قائمته لمواجهة المصري في الدوري

الشروق
نشر في: الإثنين 18 أغسطس 2025 - 10:23 م | آخر تحديث: الإثنين 18 أغسطس 2025 - 10:23 م

أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمة مباراة المصري في إطار بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويحل بيراميدز ضيفا على المصري في التاسعة من مساء الثلاثاء على استاد السويس الجديد في إطار الجولة الثالثة من بطولة الدوري الممتاز.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - محمود جاد - زياد هيثم

خط الدفاع: محمود مرعي - أحمد سامي - أسامة جلال - طارق علاء - كريم حافظ - محمد الشيبي - محمد حمدي

خط الوسط: أحمد توفيق - محمود عبد العاطي دونجا - مهند لاشين - عبد الرحمن مجدي - أحمد عاطف قطة - مصطفى زيكو - إيفرتون داسيلفا - محمد رضا بوبو - محمود زلاكة

خط الهجوم: دودو الجباس - يوسف أوباما - فيستون ماييلي - مروان حمدي

ويغيب بسبب الإيقاف الثنائي وليد الكرتي ولاعب الوسط بلاتي توريه.


