مقتل 4 جنود عراقيين في انفجار عبوتين ناسفتين بالموصل

أفاد مصدر عسكري بمحافظة نينوى العراقية، اليوم الأربعاء، بمقتل 4 جنود إثر انفجار عبوتين ناسفتين شمال غرب الموصل 400كم شمال بغداد.

وقال النقيب إدريس حسن، من الفرقة 16 جيش عراقي إن "عبوتين ناسفتين انفجرتا بالتعاقب استهدفتا دورية للجيش العراقي قرب معسكر الكسك 11كم شمال غرب الموصل ما أسفر عن مقتل 4 جنود عراقيين".

وأضاف أن "انفجار عبوة ناسفة استهدف سيارة مدنية في قرية كيطان ضمن قضاء الحضر 90 كم جنوب الموصل، ما أسفر عن إصابة 2 من عناصر الحشد العشائري كان يستقلان السيارة، وتم نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج".

ولا تزال مناطق عديدة من محافظة نينوى، خاصة القريبة من الحدود السورية شمال غربي البلاد، تشهد نشاطا لخلايا من تنظيم "داعش" الذي ينفذ عمليات مسلحة مختلفة ضد القوات الأمنية والمدنيين أجبرت عشرات العوائل على النزوح إلى مدينة الموصل.