باراك أوباما يعلن موعد إصدار مذكراته

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أعلن الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما موعد نشر الجزء الأول من مذكراته.

وقال أوباما - وهو أول رئيس أسود للولايات المتحدة - إن الكتاب "سيحاول تقديم وصف صادق عن رئاستي".

ومن المقرر أن تصدر المذكرات التي تحمل عنوان "أرض موعودة" في 17 نوفمبر، بعد أسبوعين فقط من الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وشغل أوباما منصب الرئيس لفترتين متتاليتين من 2009 حتى 2017.

ويخوض جو بايدن - الذي كان نائبا له - السباق الرئاسي المقبل في مواجهة الرئيس الحالي دونالد ترامب.

وكتب أوباما على تويتر: "ليس هناك شعور مثل شعور إنهاء كتاب، وأنا فخور بهذا الكتاب".

وسيتم إصدار المذكرات المكونة من 768 صفحة في وقت واحد بـ 25 لغة، وفقاً للناشر "بينغوين راندوم هاوس".

ويتحدث فيها أوباما عن الاستجابة للأزمة المالية العالمية، وتشريعه التاريخي لإصلاح الرعاية الصحية المعروف باسم قانون "أوباما كير"، وعن الغارة الأمريكية في باكستان عام 2011 التي قتلت زعيم تنظيم "القاعدة" أسامة بن لادن.

وألف أوباما ثلاثة كتب سابقة، بما في ذلك "أحلام من أبي" و"جرأة الأمل"، بالإضافة إلى كتاب الأطفال "عنك أغني".

ونشرت زوجته، المحامية والسيدة الأولى السابقة، ميشيل أوباما مذكراتها الخاصة. وفي غضون خمسة أشهر من النشر باعت مذكرتها "بيكامينغ" أكثر من عشرة ملايين نسخة.

وربما يجد أوباما صعوبة من أجل التفوق على زوجته، لكن هذه لن تكون المرة الأولى التي تتفوق فيها الزوجات على الرؤساء. فقد تفوقت مبيعات مذكرات نانسي ريغان وبيتي فورد على أعمال زوجيهما.