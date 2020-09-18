حسين الشحات يعود لقائمة الأهلي استعدادا لمواجهة المقاصة

أعلن السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة الفريق لمواجهة مصر المقاصة، المقرر لها الثامنة مساء غدٍ السبت على استاد القاهرة، في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.
وجاءت قائمة الأهلي كالتالي:
محمد الشناوي، ومصطفى شوبير، وحمزة علاء، ورامي ربيعة، وياسر إبراهيم، ومحمود كهربا، وحمدي فتحي، ومروان محسن، ووليد سليمان، وأيمن أشرف، وحسين الشحات، وأليو ديانج، وعمرو السولية، وأليو بادجي، ومحمد مجدي أفشة، وعلي معلول، وأحمد الشيخ، ومحمود وحيد، وجونيور أجايي، وجيرالدو، ومحمد هاني.
ويتصدر الأهلي قمة الدوري برصيد 72 نقطة قبل مواجهة المقاصة غدًا، حيث إن الفوز فى مباراة المقاصة تعني التتويج رسميا ببطولة الدوري