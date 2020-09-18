 حسين الشحات يعود لقائمة الأهلي استعدادا لمواجهة المقاصة - بوابة الشروق
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حسين الشحات يعود لقائمة الأهلي استعدادا لمواجهة المقاصة

عمرو فهمي
نشر في: الجمعة 18 سبتمبر 2020 - 6:32 م | آخر تحديث: الجمعة 18 سبتمبر 2020 - 6:32 م

أعلن السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي،  قائمة الفريق لمواجهة مصر المقاصة، المقرر لها الثامنة مساء غدٍ السبت على استاد القاهرة، في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

وجاءت قائمة الأهلي كالتالي:
محمد الشناوي، ومصطفى شوبير، وحمزة علاء، ورامي ربيعة، وياسر إبراهيم، ومحمود كهربا، وحمدي فتحي، ومروان محسن، ووليد سليمان، وأيمن أشرف، وحسين الشحات، وأليو ديانج، وعمرو السولية، وأليو بادجي، ومحمد مجدي أفشة، وعلي معلول، وأحمد الشيخ، ومحمود وحيد، وجونيور أجايي، وجيرالدو، ومحمد هاني.
ويتصدر الأهلي قمة الدوري برصيد 72 نقطة قبل مواجهة المقاصة غدًا، حيث إن الفوز فى مباراة المقاصة تعني التتويج رسميا ببطولة الدوري


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