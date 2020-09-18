 وزير داخلية إسبانيا يطالب أوروبا وافريقيا بالتصدي لمعضلة الهجرة غير النظامية - بوابة الشروق
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وزير داخلية إسبانيا يطالب أوروبا وافريقيا بالتصدي لمعضلة الهجرة غير النظامية

أرشيفية
أرشيفية
نواكشوط -  (د ب أ)
نشر في: الجمعة 18 سبتمبر 2020 - 7:16 م | آخر تحديث: الجمعة 18 سبتمبر 2020 - 7:16 م

صرح وزير الداخلية الاسباني فيرناندو جراندي مارلاسكا أن أوروبا وافريقيا مطالبتان بالتصدي معا لمعضلة الهجرة غير النظامية، التي تبقى أكبر المشاكل والتحديات.

وقال مارلاسكا في تصريح صحفي أدلى به اليوم الجمعة في نواكشوط بعد لقائه برئيس الحكومة الموريتانية محمد ولد بلال إن "أوروبا وافريقيا لا بد لهما من تعاون حثيث للحد من تحدي الهجرة غير القانونية".

وأوضح مارلاسكا أن مباحثاته مع ولد بلال صحبة مفوضة الشؤون الداخلية للاتحاد الاوربي يلفا يوهانسون شملت سبل "التصدي للعصابات الاجرامية التي تتاجر بالمهاجرين غير النظاميين وتقتلهم".

ولفت الوزير الإسباني إلى تزايد أعداد المهاجرين غير القانونيين على سواحل إسبانيا من موريتانيا ومن بلدان افريقيا جنوب الصحراء .

وفي سياق متصل أجرى وفد الاتحاد الأوروبي مباحثات مع الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني حول قضايا الهجرة السرية على خلفية تزايد أعداد المهاجرين الذين يعبرون المحيط الأطلسي نحو اسبانيا قبالة شواطئ موريتانيا.


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