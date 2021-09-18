«جهينة» تطبق أحدث الأساليب التكنولوجية فى الإنتاج والتخزين لضمان سلامة الألبان

تتطبق شركة جهينه للصناعات الغذائية إحدى أهم الشركات الرائدة فى صناعة منتجات الالبان اعلى معايير الجودة فى مصانعها بالتعاون مع الكثير من الشركات العالمية، بالإضافة إلى حصولها على العديد من الشهادات الخاصة بالجودة ويأتى فى مقدمتها الجائزة العربية للجودة، والعديد من شهادات الايزو.

تمر عملية تصنيع وتعبئة منتجات الألبان بمصانع الشركة بعدة مراحل تقنية ذات رقابة صارمة ولا تمسها يد أى عامل بالمصنع وتتم كلها عبر مراحل آلية معقمة للحفاظ على جودة المنتجات وضمان سلامتها.

وفى خلال جولة داخل مصنع جهينة بمدينة السادس من أكتوبر كانت لدينا العديد من التساؤلات أولها عن كيفية احتفاظ الألبان بصالحيتها لمدة 6 أشهر بدون إضافة مواد حافظة، وفى هذا الصدد تبين أنه يرجع ذلك لعملية تعقيم وحفظ ألبان جهينة التى تعد ألبانا طبيعية عالية الجودة خالية من اللبن البودرة، حيث تمر بمراحل رقابية للتأكد من جودة المنتج ومطابقته للمواصفات والاشتراطات الصحية المتعارف عليها دوليا. كما تمر الألبان بمرحلة البسترة ثم المعالجة الحرارية ويرمز اليها بـ UHT حتى يكون المنتج آمنا وصحيا وخاليا من البكتيريا.

كما أن مراحل انتاج وتعبئة وتغليف وحفظ الألبان تتم فى عبوات تتراباك المغلقة السليمة والمخزنة فى درجة حرارة محددة مما يؤدى إلى حفظ المنتج وخواصه طوال تلك الفترة.

وكان التساؤل الثانى متجها نحو كيفية وصول بعض المنتجات إلى المستهلك فاسدة أو بها تغيير داخل العبوات رغم عدم انتهاء صلاحيتها، وأدركنا أن تلف بعض العبوات يأتى نتيجة لسوء التداول اثناء النقل أو التخزين وعدم اتباع الارشادات والتعليمات الصحيحة لحفظ منتجات الألبان فى منافذ البيع، خاصةً ان منتجات شركة جهينة لا تحتوى على مواد حافظة، مما يجعلها أكثر عرضة للتلف إذا لم يتم حفظها فى الظروف المناسبة. إضافة إلى ذلك، يتم فحص سيارات التبريد التى يتم بها نقل المنتجات المبردة من المصنع إلى الموزعين للتأكد من نظافتها وصلاحيتها وضمان وصولها للمستهلك فى أفضل حال.